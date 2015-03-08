Hırsızı terlikle kovalayıp yakalamaya çalıştı

OLAY , Ereğli'ye bağlı Belen Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, S.K. isimli hırsızlık zanlısı, mahalle içerisinde çevreyi kontrol ettikten sonra bina girişindeki iki ev tüpünü alarak uzaklaşmaya çalıştı. Tüplerin çalındığını gören ve bahçede olan G.A. ise, eline aldığı terlikle S.K'yi kovalamaya başladı. S.K. kadının geldiğini görünce tüpleri bırakarak kaçmaya başladı. Tüplerini alan G.A. yanına gelen yakınları ile tüpleri evine götürdü. Olayın peşine düşen polis hırsızlık zanlısı S.K.'yi kısa sürede yakaladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, S.K.'nin mahalleye geldiği, tüpleri alarak uzaklaşmaya çalıştığı, G.A.'nın elindeki terlikle zanlıyı kovalaması ve S.K.'nin kaçtığı görülüyor.