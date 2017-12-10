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Hırsız kamerada! Namaz kılar gibi yaptı, sinsice cep telefonu çaldı

Kahramanmaraş'ta bir camide namaz kılar gibi yaparak bir kişinin çantasından cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsız kamerada! Namaz kılar gibi yaptı, sinsice cep telefonu çaldı

Kahramanmaraş'ta bir camide namaz kılar gibi yaparak bir kişinin çantasından cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

10 Aralık 2017 Pazar 10:43
Hırsız kamerada! Namaz kılar gibi yaptı, sinsice cep telefonu çaldı
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CAMİDEN hırsızlık yapan zanlı emniyetin çalışmaları sonucunda yakalandı.

NAMAZ KILAN ÇOCUĞUN TELEFONU ÇALININCA POLİS TAKİBE BAŞLADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'ndeki Doğukent Camisi'nde bir kişinin, namaz kılmaya gelen çocuğun cep telefonunu çalması üzerine çalışma başlattı.

TELEFON HIRSIZI EVİNDE YAKALANDI

Camideki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalışma sonucu Orhan Ö'yü (33) evinde yakaladı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ AMA TELEFONU SATMIŞ

Suçunu itiraf eden ve telefonu Gaziantep'te sattığı belirlenen zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camiye gelen kişi, namaz kılar gibi yaparak bir çocuğun çantasına yaklaşıyor. Bir süre oyalanan şahıs, çantanın içindeki cep telefonunu alarak camiden uzaklaşıyor.

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Hırsızlık Büro AmirliğiKahramanmaraş3. SayfaGüncel
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