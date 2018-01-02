Hikmet Karaman Alanyaspor için imza atacak

İMZANIN hemen ardından 3 Ocak'ta takımla ilk antrenmanına çıkacak olan tercübeli çalıştırıcı, 5 Ocak'ta başlayacak Goldcity Otel'deki kampta takımın başında olacak. Öte yandan, 57 yaşındaki teknik direktör Hikmet Karaman 'ın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Vagner Love ve Emre Akbaba'nın takımda kalması konusunda garanti aldığı da iddia edildi.

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