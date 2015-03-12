Herkes intihar ettiğini sanıyordu ama...

12 Mart 2015 Perşembe 13:36
GÖRGÜ tanıklarının ifadelerine göre, olayın yaşandığı sırada kulağında kulaklık olduğu ileri sürülen Sude’nin ölümü, polis kayıtlarına da “ihmalen ve kazaen ölüm” şeklinde geçti. Çok programlı Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencisi Sude Kutlay, okulun karşısından geçen demiryolunda yürürken Denizli-İzmir seferini yapan trenin çarpması sonucu ölmüştü. Otopsi raporuna göre beyin kanamasından öldüğü tespit edilen Kutlay’ın intihar ettiği üzerinde duruldu. Ancak görgü tanıkları, genç kızın yürürken kulaklıkla müzik dinlediğini, bu nedenle trenin siren sesi ve çevredeki vatandaşların uyarılarını duymadığını belirtti.
MAKİNİSTE SORUŞTURMA
Makinist S.S. hakkında ihmal ve kaza sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan işlem başlatıldı. Olayın şokunu atamayan sınıf arkadaşları, Sude’nin oturduğu sırayı çok sevdiği beyaz papatyalarla süsledi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula gönderilen 5 rehberlik uzmanı, başta genç kızın sınıf arkadaşları olmak üzere okuldaki tüm öğrencilerle görüşüp olayın etkisinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Sude, babası Mücahit Kutlay’ın memleketi Efeler’in Dalama Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 12:36