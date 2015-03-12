Herkes intihar ettiğini sanıyordu ama...

GÖRGÜ tanıklarının ifadelerine göre, olayın yaşandığı sırada kulağında kulaklık olduğu ileri sürülen Sude’nin ölümü, polis kayıtlarına da “ihmalen ve kazaen ölüm” şeklinde geçti. Çok programlı Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencisi Sude Kutlay, okulun karşısından geçen demiryolunda yürürken Denizli-İzmir seferini yapan trenin çarpması sonucu ölmüştü. Otopsi raporuna göre beyin kanamasından öldüğü tespit edilen Kutlay’ın intihar ettiği üzerinde duruldu. Ancak görgü tanıkları, genç kızın yürürken kulaklıkla müzik dinlediğini, bu nedenle trenin siren sesi ve çevredeki vatandaşların uyarılarını duymadığını belirtti.

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