Her yerde aranan uyuşturucu taciri Alanya'da teslim oldu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.K.(28) Alanya Adliyesi polis ekiplerine teslim oldu.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince teslim alınan A.K adliyedeki işlemleri ve ALKÜ Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.