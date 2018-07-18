Her yerde aranan hırsız Alanya polisinden kaçamadı

Alanya'da hırsızlık suçundan kesilmişi 4 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, dün akşam seyir terasında yakalandı. Adliye'ye sevk edilen şüpheli tutuklandı

banner498
Her yerde aranan hırsız Alanya polisinden kaçamadı
banner404

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli 29 yaşındaki G.A., dün akşam seyir terasında polis ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan G.A.’nın arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.A., tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 12:02
YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386