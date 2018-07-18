Her yerde aranan hırsız Alanya polisinden kaçamadı

- Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli 29 yaşındaki G.A., dün akşam seyir terasında polis ekiplerince yapılan uygulamada yakalandı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan G.A.’nın arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.A., tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 12:02