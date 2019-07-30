Her yerde aranan firari Alanya Otogarı'nda yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri dün gece Otogarda yaptıkları denetimlerde 10 yıl kesinleşmişi hapis cezası ile aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. şüpheli mahkemece tutuklandı.

Her yerde aranan firari Alanya Otogarı'nda yakalandı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekiplerince dün gece şehirler arası otobüs terminalinde yaptıkları kimlik kontrolünde 42 yaşındaki Mehmet A, yapılan GBT sorgusunda 5 ayrı dosyadan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 17:55
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