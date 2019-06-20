Her yerde aranan firari Alanya'da yakayı ele verdi!

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, Mersin'in Silfke ilçesinde 'Konutta birden fazla kişiyle yağma' suçundan 3 yıldan beri aranan ve hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürkan U., (43) Alanya'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheli Gürkan U., Oba Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.