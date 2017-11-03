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Her şeyi itiraf etti: Yapma diye çığlık atmasına rağmen tecavüz ettim!

Sarıyer'de Kırgızistan uyruklu genç kıza tecavüz eden zanlı, "Yolunu kestim, onu karanlık tarafa çektikten sonra 'yapma' diye çığlık atmasına rağmen tecavüz ettim" dedi

Her şeyi itiraf etti: Yapma diye çığlık atmasına rağmen tecavüz ettim!

Sarıyer'de Kırgızistan uyruklu genç kıza tecavüz eden zanlı, "Yolunu kestim, onu karanlık tarafa çektikten sonra 'yapma' diye çığlık atmasına rağmen tecavüz ettim" dedi

03 Kasım 2017 Cuma 09:21
Her şeyi itiraf etti: Yapma diye çığlık atmasına rağmen tecavüz ettim!
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SARIYER'DE Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi genç kıza tecavüz edip kaçan ve  Adana'da yakalanan  Fatih Yılmaz, ifadesinde her şeyi itiraf etti.

SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sarıyer'deki İTÜ  Ayazağa Metro çıkışında geçen 26 Ağustos 2017 tarihinde  Kırgızistan uyruklu 22 yaşındaki genç kıza tecavüz ederek para ve telefonunu gasp eden  Fatih Yılmaz adlı şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından  İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan  Fatih Yılmaz, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kimlik tespitinde garson olduğunu kaydeden şüpheli sorgusunda suçunu itiraf etti.

"ZORLA ÇAMAŞIRINI ÇIKARIP ÇIĞLIK ATMASINA RAĞMEN TECAVÜZ ETTİM"

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve devamlı uyuşturucu kullandığını söyleyen şüpheli  Fatih Yılmaz, olay günü 4. Levent'te de uyuşturucu kullandığını, daha sonra otobüsle İTÜ  Ayazağa metro istasyonu önünde bulunan durağa gittiğini belirtti. Daha sonra önünden geçen bir genç kızın peşinden yürümeye başladığını, çantasından tuttuğu genç kızı üst geçidin yan tarafında bulunan karanlık alana çektiğini söyledi.  Fatih Yılmaz, genç kızın iç çamaşırını zorla çıkarıp, 'yapma' diye çığlıklar atmasına rağmen tecavüz ettiğini, sonrasında ise kızın çantasında bulunan 60 TL parayı da alarak kaçtığını anlattı.

"OLAYI HERKES ÖĞRENİNCE KAÇMAYA KARAR VERDİM"

Olayın gazetede çıkması ve fotoğraflarının çevrede bulunan esnafa dağıtılması üzerine evi terk ederek bir gece  Fatih'te bir otelde kaldığını belirten  Fatih Yılmaz, olayı herkes öğrenince kaçmaya karar verdiğini,  Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsteyken  Adana'da yakalandığını söyledi. Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.  Fatih Yılmaz,  İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından "nitelikli cinsel saldırı" ve "gece vakti yol kesme suretiyle yapma" suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi Kırgız uyruklu E.A'nın, 26 Ağustos 2017'de  Maslak'ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlatmıştı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etmiş, zanlı  Fatih Yılmaz'ın,  İstanbul'dan otobüsle  Mersin'e gittiği belirlemişti.  Fatih Yılmaz,  Adana Otogarı'nda yapılan operasyonla yakalanarak,  İstanbul'a getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaFatihKırgızistanSarıyer3. Sayfa
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