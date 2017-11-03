Her şeyi itiraf etti: Yapma diye çığlık atmasına rağmen tecavüz ettim!

SARIYER'DE Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi genç kıza tecavüz edip kaçan ve Adana'da yakalanan Fatih Yılmaz, ifadesinde her şeyi itiraf etti.

SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sarıyer'deki İTÜ Ayazağa Metro çıkışında geçen 26 Ağustos 2017 tarihinde Kırgızistan uyruklu 22 yaşındaki genç kıza tecavüz ederek para ve telefonunu gasp eden Fatih Yılmaz adlı şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan Fatih Yılmaz, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kimlik tespitinde garson olduğunu kaydeden şüpheli sorgusunda suçunu itiraf etti.

"ZORLA ÇAMAŞIRINI ÇIKARIP ÇIĞLIK ATMASINA RAĞMEN TECAVÜZ ETTİM"

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve devamlı uyuşturucu kullandığını söyleyen şüpheli Fatih Yılmaz, olay günü 4. Levent'te de uyuşturucu kullandığını, daha sonra otobüsle İTÜ Ayazağa metro istasyonu önünde bulunan durağa gittiğini belirtti. Daha sonra önünden geçen bir genç kızın peşinden yürümeye başladığını, çantasından tuttuğu genç kızı üst geçidin yan tarafında bulunan karanlık alana çektiğini söyledi. Fatih Yılmaz, genç kızın iç çamaşırını zorla çıkarıp, 'yapma' diye çığlıklar atmasına rağmen tecavüz ettiğini, sonrasında ise kızın çantasında bulunan 60 TL parayı da alarak kaçtığını anlattı.

"OLAYI HERKES ÖĞRENİNCE KAÇMAYA KARAR VERDİM"

Olayın gazetede çıkması ve fotoğraflarının çevrede bulunan esnafa dağıtılması üzerine evi terk ederek bir gece Fatih'te bir otelde kaldığını belirten Fatih Yılmaz, olayı herkes öğrenince kaçmaya karar verdiğini, Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsteyken Adana'da yakalandığını söyledi. Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasını talep etti. Fatih Yılmaz, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından "nitelikli cinsel saldırı" ve "gece vakti yol kesme suretiyle yapma" suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi Kırgız uyruklu E.A'nın, 26 Ağustos 2017'de Maslak'ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlatmıştı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etmiş, zanlı Fatih Yılmaz'ın, İstanbul'dan otobüsle Mersin'e gittiği belirlemişti. Fatih Yılmaz, Adana Otogarı'nda yapılan operasyonla yakalanarak, İstanbul'a getirilmişti.