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Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'

Adana'da, 4 aylık eşi Büşra Güçlü (21), kayınpederi Cemal Ünlükıraner (58) ve kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i tabancayla vurarak öldüren astsubay Ertuğrul Güçlü, hakim karşısına çıktı. Savunmasında, eşi ve kayınpederinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden Güçlü, "Her şey bir anda oldu. Eşimin başına gittim. Yaralıydı, Kelime-i Şehadet getirdi. Bunun üzerine 'Böyle yaşayamam' diyerek boş odaya geçtim. Silahı kafama dayadım. O sırada polisler geldi" dedi. Duruşma, ertelendi

ASAYİŞ 18.11.2019, 20:41
Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'
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MERKEZ Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'taki 12 katlı apartmanın 11'inci katında, 9 Temmuz akşamı, Jandarma Astsubay Çavuş Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşi Büşra Güçlü ile birlikte kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. Burada çıkan tartışmada Ertuğrul Güçlü, tabancasıyla eşi Büşra Güçlü, babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner’i vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Büşra Güçlü ve babası Cemal Ünlükıraner'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan ve Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sultan Ünlükıraner ise 41 gün sonra yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ertuğrul Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU, PİŞMANIM'

Biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık astsubay Güçlü, bugün hakim karşısına çıktı. Savunmasında, olay günü yaşananları anlatan Güçlü, her şeyin bir anda geliştiğini öne sürerek, "Böyle bir suçu nasıl işledim bilmiyorum. Pişmanım" dedi. 

Ailesini ve mesleğini çok sevdiğini dile getiren Ertuğrul Güçlü, savunmasında şunları söyledi:

"Olay günü kayınvalidemin evinde bulunduğumuz sırada eşim yemekten sonra Babalar Günü'nde kayınbabasına aldığı ayakkabıyı değiştirmek için AVM'ye gitmek istediğini söyledi. Yorgun olmam nedeniyle gitmek istemediğim için eşim hakaret edip odasına gitti. Bana kırıldığını düşünerek yanına gittim. 'Tamam, yemekten sonra gidelim' dedim. Olumsuz yanıt verdi. 'O zaman evimize gidelim' deyince eve de gelmek istemedi. Bana ve aileme ağza alınmayacak laflar söyleyip, küfürler etti. Tartışma yaşanırken kayınpederim içeri girdi ve yakamdan tutup küfür ettikten sonra 'Balkonda hava al sakinleş' dedi. Beni iterek odadan çıkarttı. Eşim de jandarmayı aradı."

'ÜÇÜ BİRDEN ÜZERİME GELDİ, İHTAR İÇİN DUVARA ATEŞ ETTİM'

Ütü masasında bıraktığı tabancayı alıp evden ayrılmak istediğini ancak kapının kilitli olması nedeniyle çıkamadığını iddia eden Güçlü, şöyle devam etti:

"Bu sırada eşim ve kayınbabam bana hakaret ediyordu. Babası, 'Yörüklerden adam alınmaz, hele hiç kız verilmezmiş' diyordu. Sözlerini kaldıramadım. Tabancayı alnıma dayadım. Kaynanam 'Burada böyle yapma içeri gir' dedi. Kayınbabam 'Ver lan şu silahı, seni ben vuracağım' deyip silahı almaya çalıştı. Beni çekiştirmeye başladılar. Eşim de bana vuruyordu. Elimi yüzümü tırmalamaya çalışıyordu. Üçü birden üzerime doğru geldiler. İhtar için duvara doğru bir el ateş ettim. Kayınbabam küfür edip 'öldürürüm' deyince bir el daha sıktım. Kapı kilitliydi, çıkamayacağımı anlayınca bir iki el daha ateş ettim. Her şey bir anda oldu, kendime geldiğimde hepsini öldürdüğümü sanarak intihar etmeyi düşündüm, ancak silahımda mermi kalmamıştı."

'KURTULACAKLARINI DÜŞÜNEREK TESLİM OLDUM'

Olay sonrası eşinin koltuğa yaslanmış halde durduğunu, kayınpederinin ise sürünerek mutfağa doğru gitmeye çalıştığını, kayınvalidesinin de daire kapısının önüne kadar geldiğini anlatan Güçlü, "Daha sonra askıdaki anahtarı alıp kapıyı açarak yardım istedim. Apartmandan tanıdığım Osman geldi. Osman'a ambulans çağırmasını söyledim, ayrıca 'Babam mutfağa doğru süründü ona da bak' dedim. O sırada eşimin başına gittim. Yaralıydı 'İyileşecek misin?' diye sordum. Bana gözleriyle olumsuz bir şekilde işaret etti, kelime-i şehadet getirdi. Ben bunun üzerine 'Böyle yaşayamam' diyerek boş odaya geçtim. Silahı kafama dayadım. O sırada polisler geldi, Bana 'Dur yapma yaralılar, kurtulurlar' dedi. Ben de onların kurtulacağını düşünerek teslim oldum. Kurtulamayacaklarını bilseydim intihar edecektim. Polise teslim olduktan sonra eşimin öldüğünü gördüm" diye konuştu.

'ABİ BİTTİM BEN' DEMİŞ

Mahkemede tanık olarak dinlenen polis memuru A.S.G., ise silah sesleri üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, "Olay yerine çıktığımızda daire kapısı açıktı. Sanık ise salon girişinde elindeki silahı kafasına dayamış durumdaydı. Bana 'Abi bittim ben, öldüm ben, ben ne yapacağım?' gibi şeyler söyledi. Ben de sakin olmasını yaralı olduklarını, ambulans çağırdığımızı, kurtulacaklarını söyledim. Bunun üzerine sanık silahı yere bıraktı" dedi.

Sanık astsubay Ertuğrul Güçlü'nün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

#kayınpederi #Büşra Güçlü
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