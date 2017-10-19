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19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler!

stanbul Fatih’te elektrik mühendisi ve grafiker Ö.Ş. ile yardımcısı Z.A.Ç. kalpazanlıkta çığır açtı. Gerçeğinden ayırt edilemeyen para, pasaport ve henüz çoğu vatandaşın almadığı çipli kimlik kartının yanında her türlü belgeyi de basan çete üyesi iki kişi, operasyon sonrasında tutuklandı. Çetenin ürettikleri sahte 100 lirayı ise 12 liraya sattıkları belirlendi

Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler!

stanbul Fatih’te elektrik mühendisi ve grafiker Ö.Ş. ile yardımcısı Z.A.Ç. kalpazanlıkta çığır açtı. Gerçeğinden ayırt edilemeyen para, pasaport ve henüz çoğu vatandaşın almadığı çipli kimlik kartının yanında her türlü belgeyi de basan çete üyesi iki kişi, operasyon sonrasında tutuklandı. Çetenin ürettikleri sahte 100 lirayı ise 12 liraya sattıkları belirlendi

19 Ekim 2017 Perşembe 12:58
Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler!
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İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Fatih’te bir matbaayı takibe aldı. İşyerinde sahte para, pasaport ve kimlik basıldığını tespit eden ekipler önceki gün yaptıkları operasyonda 28 suçtan sabıkası bulunan Ö.Ş. (50) ve 24 suçtan sabıkası bulunan Z.A.Ç.’yı (57) gözaltına aldı.Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler
Matbaada inceleme yapan ekipler gözlerine inanamadı. İki kalpazanın yeni çipli kimlik kartından vizeli pasaporta kadar her belgenin sahtesini yaptıkları tespit edildi. Zanlıların vatandaşları dolandırarak ele geçirdikleri kimlik bilgileriyle aranan şahısların ve çalıntı araçların yakalanmasını engelledikleri, yasadışı yollardan ülkeye giren göçmenlere sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları belirlendi. İki şüphelinin bu yöntemle PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri elamanlarının ülkeye girmelerini veya kaçmalarını sağladıkları anlatıldı. Aynı zamanda sahte çek, senet ve tapu da basan çete üyelerinden 200 bin lira değerinde sahte para da ele geçirildi.

Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler

ÇİPLİ KİMLİK KARTI BİN LİRA

Gözaltına alınan zanlılardan Ö.Ş.’nin elektrik mühendisi olduğu ve grafikerlik yaptığı öğrenildi. Z.A.Ç’nin ise ürettikleri sahte belgeleri alıcılara ulaştırdığı tespit edildi. Çete üyelerinin sahte 100 lirayı 12 liraya, ehliyet ve kimliği 300 liraya, çipli kimlik kartını bin liraya, vizeli pasaportu 800 dolara, sahte TC pasaportunu ise 500 dolara sattıkları belirlendi.
Belgelere mühür ve damga da basan çete üyelerinin ürettikleri sahte belgelerin gerçeğiyle ayırt edilemediği söylendi. Fatih’te yedi aydır faaliyet gösteren çete üyesi iki kişi Jandarma’daki ifadelerinin ardından önceki gün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İki şüpheli mahkeme ifadesinin ardından tutuklandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKalpazanÇipli Kimlik Kartları
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