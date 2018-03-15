Helin Palandöken'in katil zanlısı: Silahlara tutkum vardı

PENDİK'TE lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren sanık Mustafa Yetgin ve Yetgin’i aracıyla olay yerine götüren Halis Can D.’nin yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yetgin cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Halis Can D. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmaya, Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, olayda yaralanan müştekiler Deniz Morsümbül, Cemil Yıldız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı da katıldı.

“ONU SÜREKLİ GÖZETLEYİP KOLLAMAK İSTİYORDUM”

Sanık Mustafa Yetgin, mahkemeye 3 sayfalık yazılı savunmasını sundu. Yetgin yazılı savunmasında, maktül Helin Palandöken’le 2 yıllık arkadaşlığı olduğunu belirterek, “Onu her şeyden çok seviyordum. Helin bitirme kararını aldığını söyledi. Ben de onu çok sevdiğim için bitirmek istemiyordum. O beni bunalıma itse dahi ona onu sürekli gözetleyip kollamak istiyordum. Tutkulu bir aşk ile kendisine bağlanmıştım. İlişkimizi gözden geçirmek için ara verdik. Helin kesin karar aldı ve benimle görüşmek istemediğini söyledi. Tekrar arkadaşlık yapmak istedim. Ortak arkadaşlarımızı arayıp kendisi ile ilgili bilgi alıyor ve kendisini görmek için bahaneler arıyordum.” dedi.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ SİLAHLARA TUTKUM VARDI”

“Olay günü yeni aldığım silah ile Aydos Tepesine gidip silahı denemek istedim” diyen sanık, “Çocukluğumdan beri silahlara tutkum vardı. Halis’i arayarak arkadaşım ile babasını havalimanına götürmek istediğimi belirterek yalan söyledim. Onu ikna ettim. Beni araba ile aldı. Hazır araba varken okulun oraya gidip Helin ile konuşmak istedim. Bu sırada Helin bir grup arkadaşla bana doğru geliyordu. El kol hareketleri ile ‘Bunu dövelim mi?’ dediler. Deniz de, ‘Değmez’ gibi laf söyledi. Gururuma yediremedim” dedi.

“ONLARI KORKUTMAK İSTEDİM”

Sanık yazılı savunmasında Helin’in de aralarında bulunduğu arkadaş grubunun araba ile önlerine doğru gittiğini kaydederek, “Halis’e arabayı sürmesini ve onları görünce durmasını istedim. Silahı alıp onları korkutmak istedim. Helin’e silahı doğrulttuğumun farkına varmadan silah ateşlendi. Nereye ve kime doğrulttuğumun farkına varamadım. Ne yaptığımın bilincine varamadım. Okulun merdivenlerinde silahla kafama doğru ateş ettim ancak mermi bitmişti.” cümlelerini kullandı.

AİLESİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Sanık ayrıca yazılı ifadesinde, “Helin’e ne olmuştu bilmiyordum. Ona bir şey oldu düşüncesi beni kahrediyordu. Öldürmek istesem bunu okulda veya herkesin gözü önünde yapmazdım. Allah bu şekilde bir olayı kimseye yaşatmasın. Helin’e zarar verdiğim için çok pişmanım. Ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“HELİN BANA DÖNEREK NE YAPTIN SEN DEDİ”

Sanık Yetgin, duruşmadaki çapraz sorgusunda da, nişan almadığını rastgele ateş ettiğini söyleyerek, “İlk patlama elim tetikte olduğu için istem dışı oldu. İlk vurulanın Deniz olduğunu zannediyorum. Helin bana dönerek ‘ne yaptın sen’ dedi. Millet kaçışmaya başladı. Birden ortada kaldım, paniğe düştüm. Helin ile aramızda yaklaşık 3 metre mesafe vardı. Sonraki olaylarda bilinçli davranmadım. O yüzden hatırlamıyorum.” dedi.

SANIK GÜLÜMSEYİNCE TEPKİ GÖRDÜ

Savunmasının sonunda sanık gülümseyince baba Nihat Palandöken ve avukatı sanığa tepki gösterdi.

“HABERİM YOKTU”

Söz alan tutuksuz sanık Halis Can D., böyle bir olayın gerçekleşeceğinden haberinin olmadığını, Yetgin’in kendisine bir arkadaşı ve babasını havalimanına götürmek için talepte bulunduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Müştekiler Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül ile okul müdürü ve kantin görevlisi de olay anını ayrıntılarıyla anlatırken, 3 kişi de tanık olarak dinlendi.

“CAYDIRICI BİR CEZA OLSUN”

Duruşmada söz alan baba Nihat Palandöken, “Hepinizin evlatları vardır. Benim burada bir evladım gitti, canım gitti. Buradan öyle bir cezası çıksın ki örnek bir ceza, caydırıcı bir ceza olsun. Başka canlar yanmasın. Ben Helin’in hem annesi hem babasıydım. Ben evladı ölen bir babayım, canım yanıyor. Buradan çıkan cezanın herkese örnek olmasını istiyorum” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanık Halis Can D.’nin “tasarlayarak küçük yaştaki bir insanı öldürmeye yardım etmek” ve “çocuk yaştaki bir insanı öldürmeye teşebbüs etmeye yardım etme” suçundan tutuklanmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve sanık avukatlarına ek savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Tutuksuz sanık Halis Can D.’nin tutuklanmasına ilişkin talebini reddederek, yurtdışına çıkışını yasakladı. Sanık Mustafa Yetgin’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

"ADALET TALEBİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Duruşma öncesinde açıklama yapan baba Nihat Palandöken, kadına yönelik şiddet ve tacizin arttığını belirterek, “Kadın cinayetlerinin durdurulması ve önlenmesi için caydırıcı cezaların uygulanması lazım. Biz Helin için adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Yetgin’in "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", silahla nitelikli yağma", "ölümle tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 39 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Halis Can D. hakkında ise “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” ve “öldürmeye teşebbüs etmeye yardım” suçlarından 21,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.