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Helin'i katlettiği tüfeği, internetten 1.800 TL'ye almış ve ruhsatsız!

İstanbul'da okul çıkışı Helin'i katleden caninin, tüfeği yurt dışından internet üzerinden sipariş verilerek 1800 TL'ye aldığı ve ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Helin'i katlettiği tüfeği, internetten 1.800 TL'ye almış ve ruhsatsız!

İstanbul'da okul çıkışı Helin'i katleden caninin, tüfeği yurt dışından internet üzerinden sipariş verilerek 1800 TL'ye aldığı ve ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

15 Ekim 2017 Pazar 09:19
Helin'i katlettiği tüfeği, internetten 1.800 TL'ye almış ve ruhsatsız!
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İSTANBUL Pendik'te Mustafa Yetgin (21), önceki gün bir süredir takip etitği 17 yaşındaki Helin  Palandöken'i, okul çıkışında bekleyerek otomatik şarjörlü av tüfeğiyle öldürüp 2 öğrenciyi de yaraladı. Olayın ardından okula kaçan ve intihara kalkışan saldırgan, gözaltına alındıktan sonra dün öğle saatlerinde  Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan zanlı, "tasarlayarak öldürme ve 2 kişiyi yaralama" suçundan nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Mahkemede ifade veren Yetgin'in, "Olayın şoku altındayım. Bu yüzden şu ana kadar ifade veremedim. Helin  Palandöken ve o sırada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Tüfeği internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık" dediği öğrenildi. Mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

TÜFEK TAKSİTLE ALINABİLİYOR

Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının av tüfeğini internetten satın aldığını belirledi. Savcı talimatıyla işyeri sahibi Mustafa O.'nun da ifadesine başvuruldu. Gazete  Habertürk'ten Müslim  Sarıyar, Hasan Örnekoğlu ve  Arzu Kaya'nın haberine göre Mustafa O., "Mustafa Yetgin bize gelip istediği tüfeği söyledi. Bizde bulunmadığını ve internet üzerinden siparişle getirebileceğimizi söyledik. O da kabul edince internet üzerinden tüfeği getirdik" dedi. Silahın 750 TL'ye getirildiği, Yetgin'e ise 1800 TL'ye satıldığı öğrenildi. Katil zanlısının olay günü teslim aldığı silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.  Polis, av tüfeğini kargolayan kişileri de tespit etmek için çalışmalarına başladı. Benzer tüfeklerin internetten 9 takside kadar satın alınabildiği ifade edildi.
ANNESİNİN YANINA GÖMÜLDÜ

HELİN için dün  Tuzla'daki  Aydınlı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene deri sanayiinde işçi olan baba Nihat  Palandöken ile yakınları ve arkadaşları katıldı. Arkadaşları Helin'in, Yetgin ile çıkmaya başladığını ancak katil zanlısının aldatması üzerine iki kez barışıp ayrıldıklarını, son olarak da Helin'in Yetgin'den uzaklaştığını söyledi.

"KATİL ARABADAN İNDİ, 'SELAM GENÇLER' DİYE BAĞIRDI"

Olaya şahit olan Helin'in bir arkadaşı, "Katil, arabadan indi. 'Selam gençler' diye bağırdı. Helin'e 3 el ateş etti. 2 sefer de diğerlerine sıktı" dedi. Törenin ardından Helin'in cenazesini kadınlar omuzlarında taşıdı. Cemevi çıkışında, acelesi olduğu ileri sürülen bir sürücü kadınların arasından geçmeye çalıştı. Bu kişi ile cenazeye katılanlar arasında gerginlik yaşandı. Cenazeye katılan bir kişi, kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Helin'in cenazesi, daha sonra 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet  Palandöken'in  Aydınlı Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi.
5 yıl önce eşini kaybeden Nihat  Palandöken, kızının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

KADINLARIN OMUZUNDA

Mustafa Yetgin'in öldürdüğü 17 yaşındaki Helin  Palandöken için  Tuzla Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye birçok kadın örgütü katıldı. Helin'in üzerine telli duvak örtülen tabutunu, kadınlar omuzlarında taşıdı.
ÇİÇEK DE Mİ GÖNDERDİ?

Tuzla Belediyesi'nde staj yapan Helin  Palandöken, 18  Eylül'de  Twitter hesabından, kendisine isimsiz bir çiçek gönderildiğini belirtip "Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum. Staj yerime çiçek geldi ve sahibi benim ama geri göndermişler, çıldırıyorum. Gizli hayranım, kimsen çabuk çık ortaya. Senin yüzünden dalga konusu oldum" notunu düşmüştü. Çiçeğin, katil zanlısı Mustafa Yetgin tarafından gönderilmiş olabileceği belirtildi.

'CİNAYETE GÖTÜREN SAHİPLENME'

Psikiyatr Doç. Dr. Armağan Samancı, takıntılı kişilikleri şu sözlerle değerlendirdi: "Bu kişiler, akıl hastalığıyla normal olmanın arasındaki çizgidedir. Aşırı değerlendirilmiş bir düşünce, yani tutkuyla bağlandıkları insanlara karşı büyük bir kopamama ve sahiplenme duygusu içindedir. Akıl hastalığı ve normallik arasında olanları tespit etmek çok kolay değil. Bu kişiler çocukluğunda aşırı kıskanç, istediklerini mutlak elde etme yönünde ısrarcı olur. Takıntılı kişilerin öldürdüğü insan, en çok istediği insan, başkasını yerine koyamayacağı kişilerdir."
TAKINTILI PAYLAŞIMLAR

Mustafa Yetgin, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında takıntılı kişiliğini gözler önüne seriyor.  Instagram hesabında "Konu adamlıksa ben kalkayım" yazan Yetgin, olaydan birkaç gün önce "Arkadaşlar sakın birini sevmeyin" notunu düşmüş. Yetgin'in, kucağında kediyle çektirdiği fotoğrafın altındaki "Allah'ın izniyle kediyi aldım, sıra kız düşürmekte" notu da dikkat çekti.

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Anadolu AdliyesiTuzla BelediyesiHabertürk.ComPalandökenLiseli Helin
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