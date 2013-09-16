Helikopteri Türk jetleri düşürmüş

BAŞBAKAN Yardımcısı Bülent Arınç Hatay'da düşen Suriye helikopterinin Türk savaş uçakları tarafından füze ile vurularak düşürüldüğünü açıkladı.



Bakanları Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Türk hava sahasını ihlal eden Suriye helikopterinin Malatya'dan kalkan Türk savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.



Arınç konuyla ilgili şunları söyledi:

Suriye’ye ait bir MI 17 helikopteri bugün Hatay Güveçli bölgesinde 2 km hava sahası ihlalde bulunmuştur.Tüm uyarılara rağmen ihlalin devam etmesi nedeniyle söz konusu helikopter Malatya’dan havalanan hava kuvvetlerimize ait jetlerimizle füze ile vurularak düşürülmüştür.



Arınç açıklamasında gündeme dair diğer soruları da cevapladı ve şöyle konuştu:

BM denetçilerinin Ban Ki Mun’a sunduğu rapor bizi şaşırtmadı ve yanıltmadı.

Bizim kimyasal silah kullanıldığına dair bir şüphemiz yoktu.

Raporda bu kimyasal silahları kimin kullandığına dair bilgi yok. Bu bizim için şaşırtıcı oldu.Türkiye’nin tavrı insani bir tavırdır.

Kimyasal silahların yerlerinin bulunması ve yok edilmesi fevkalade doğrudur.

Ama bunların yok edilmesi nerdeyse 2014’ün ortasına kadar varacak. Süreç zamana yayılmıştır.Uygulanmasını hep birlikte göreceğiz.Ama şunu da eleştireceğiz: Bugüne kadar Suriye’de 120 bine yakın insan ölmüştür. 110 bin kişi konvansiyonel silahlarla öldürüldü.Dolayısıyla onlar silah öldürmeye devam edecekler…Bütün bunları bir kenara koyup “bundan sonra kimyasal silah kullanılmasın. Ölenler öldü” demeyi hangi vicdan kabul eder?Bu yapılan katliamın bir sorumlusu olmayacak mıdır. Birileri hesap sormayacak birileri de hesap vermeyecek midir?Yaşanan olaylar bizi isyan noktasına getiriyor.Biz bize düşeni yapacağız.

Sadece kimyasal silah kullanmayı engellemek Esad’ı ödüllendirmek olur.



'YORUMLAMAK İSTEDMİYORUM'



Mesajı hiç yorumlamadım. Yorumlamak de istemiyorum. Yorumlayacak başkaları var. Onlara sorarsınız.



'BOMBA ELLERİNDE PATLADI'



Milli eğitimle ilgili konular görüşülürken okullar boykot meselesi de görüşüldü. Ama sevinerek belirtmek istiyorum ki boykota katılım konusunda sadece iki ilimizde bir yoğunluk var. Diğer illerimizde vatandaşlarımızın bu çağrıya itibar etmediğini görüyoruz.Bomba ellerinde patlamıştır.

Çok iddialı oldukları boykota sadece iki ilimizde katılım olmuştur. Bu durum onların amaçlarına ulaşamadığını gösteriyor.





HATAY'IN Suriye sınırına 400 metre uzaklıkta, Suriye topraklarında askeri helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk ediliyor.



Suriye topraklarında uçuş yapan askeri helikopter, iddiaya göre havada infilak ettikten sonra Yayladağı İlçesi'ndeki Topraktutan Karakolu'na 400 metre uzaklıktaki bölgeye düştü. Helikopterin düşmesi sırasında iki pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu ancak yere indiklerinde ise muhalifler tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.



BÖLGEYE EKİPLER GİTTİ



Olayın ardından sınırda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli de helikopterin düştüğü bölgeye gitti.



HATAY VALİSİ: ARAŞTIRILIYOR



Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Yayladağı ilçesine bağlı Topraktutan köyü sınırının Suriye tarafında yaklaşık 400 metre mesafedeki bölgeye uçak düştüğü yönünde teyide muhtaç bilgi geldiğini, detayların araştırıldığını söyledi.



DÜŞEN SAVAŞ UÇAĞIYDI



Suriye sınırında hava aracının düşüşüne şahit olan görgü tanıkları: "Düşen savaş uçağıydı. İki pilotun uçak düşmeden önce atladığını gördük"



Doğan Haber Ajansı

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.