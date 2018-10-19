Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Antalya'da, 200 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı
banner404

İL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi koordinesinde, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlükleri ekiplerince, Muratpaşa ilçesindeki Zeytinköy, Gebizli ve Yeşildere mahallelerine dün eş zamanlı baskın düzenlendi. Polis helikopterinin havadan desteği ve 200 polisin katılımıyla 16 adrese düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Evlerde uzman ekipler tarafından yapılan aramalarda, bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 kurusıkı tabanca ve bir şarjör ele geçirildi. Yol uygulamasında ise 44 araca 23 bin 838 lira para cezası kesildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Maaşı TL'ye geçen Terim'in Şampiyonlar...
Maaşı TL'ye geçen Terim'in Şampiyonlar...
  1. SPOR

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479