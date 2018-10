Helikopter destekli trafik denetimi

TRAFİK kurallarına daha çok uyulmasını sağlamak suretiyle can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesini amaçlayan hava destekli denetimlerde radar uygulaması yapılarak plaka tanımlama sistemi kullanıldı. Helikopterle yapılan yol taramalarında kural ihlali yapan sürücüler kontrol noktalarındaki jandarma trafik ekiplerine bildirildi. Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde havadan ve karayollarında oluşturulan uygulama noktalarından eşzamanlı olarak yürütülen çalışmalarda, 498 araç ve 515 şahsın sorgulaması yapıldı. 52 sürücüye hızlı araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takılmaması, yolculuk esnasında cep telefonuyla görüşme yapılması ve evrak eksiklikleri nedeniyle toplam 13 bin 653 lira para cezası kesildi. 23 aracın trafikten men edildiği denetlemelerde, bir araç ise yakalanması olduğu gerekçesiyle otoparka çekildi. Tüm Türkiye'de başlatılan hava destekli karayolu denetlemelerinin her bölgede ve her ilde sürdürüleceğini belirten yetkililer, Antalya'daki uygulamanın başarılı geçtiğini söyledi. Trafik kurallarına uyan vatandaşlar, denetimlerin şoförün daha disiplinli araba kullanma açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Bizim güvenliğimiz için böyle önlem alınması, bizimle ilgilenilmesi memnun ediyor. Kontrollerin sürekli olması en azından trafik kazalarının önlenmesi için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Trafik ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.