Helikopter destekli operasyon

Farklı miktarda ve çeşitli türlerde uyuşturucu ve 5 tabancanın ele geçirildiği operasyondaki gözaltı sayısının son yıllardaki bir şebekeye yönelik, en fazla yakalama olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 95 kişinin toplam 189 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Helikopter destekli yapılan operasyonun görüntüleri polis kameralarına da yansıdı.

O görüntülerde özel harekat ekiplerinin adreslere girmesi ve aramalar yer alıyor. Bir adreste yapılan aramalarda tuvalete atılan uyuşturucuların bulunması da dikkat çekiyor.



İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıl önce, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de sokaklarda uyuşturucu satan bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Yurt İçi Uyuşturucu Büro Amirliği ekipleri operasyon için hazırlık yaptı. Yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasının hedeflendiği çalışma için; polis, operasyonları 2 dalga halinde yapma kararı aldı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Havacılık Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği ilk operasyon geçtiğimiz salı günü yapıldı. Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de düzenlenen baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işleklerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





2'İNCİ DALGADA 70 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

10 Eylül'de gerçekleştirilen 2'inci dalga operasyonda ise İstanbul ile eş zamanlı olarak, Şırnak, Diyarbakır, Sivas, Tekirdağ, Antalya ve Mardin'deki bazı adreslere baskın düzenlendi. İstanbul'da yapılan baskınlar Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirildi. Narkotik ekipleri, adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle girdi. Bazı adreslere girmek için bina ve evlerin kapısı "koçbaşı" ile kırıldı. Operasyonda şebeke ele başı olduu öne sürülen Servet Y.(30)'nin de aralarında bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı. Yapılan 2 operasyonda toplam 2 kilo 241 gram eroin, 55 gram kokain, 425 gram bonzai, 88 gram esrar, 785 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 5 tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ile uyuşturucu hesaplarının tutulduğu bir de defter ele geçirildi. Polis uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 22 bin 255 TL paraya da el koydu.

95 ŞÜPHELİNİN 189 SUÇ KAYDI VAR

Emniyet tarafından yapılan incelemede gözaltına alınan 95 şüphelinin 189 suç kaydının ve 24 olaydan aramalarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin suç kayıtları arasında cinayete teşebbüs, hırsızlık, yaralama gibi suçlar olduğu belirtilirken, 3 ayrı cinayet olayıyla ilgili aranan 3 kişinin de gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.





OPERASYON KAMERALARA DA YANSIDI



Okullar açılmadan öncesinde planlanarak yapılan operasyonun görüntülere polis kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, özel harekat ekiplerinin adreslere girmesi yer alırken, şüphelilerin açmadığı bazı kapıların "koçbaşı" ile kırılması dikkat çekiyor. Uyuşturucu bulunduğu düşünülen bir adrese giren ekiplerin, şüphe üzerine, tuvalette arama yapması ve tuvalete atılmış paketler halindeki eroinin bulunması da kameralara yansıyor. Ayrıca helikopter kamerasına yansıyan görüntüler ve pencerelerden atılmış uyuşturucuların özel harekat ekipleri tarafından bulunması da görüntüler arasında yer alıyor.