Hazine avcıları kıskıvrak

GÜNDOĞMUŞ'UN Güneycik Mahallesi yakınlarında bulunan ve Tol Mevkisi olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığına ilişkin ihbar alan Gündoğmuş Cumhuriyet Savcılığı ve Gündoğmuş Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık üç ay süren takip çalışmaları sonucu, bölgede kaçak kazı yapan üç şüpheli şahıs yakalandı. Savcılar ve komutanların da katıldığı operasyonla bölgedeki tarihi eserlerin tahrip edilmesinin de önüne geçildi. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Gündoğmuş Jandarma Komutanlığı'na götürüldüler. Soruşturmayı takip eden Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner, başarılı operasyon ve tarih tahribatının önüne geçilmesi nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür etti.