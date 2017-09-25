Hayatınızda böyle bir cinayet duymadınız

2016 Mayısında Batı Hollywood'da öldürülen manken Iana Kasian'ın yeni ortaya çıkan otopsi raporu, görenleri şoke etti. 30 yaşındaki Ukraynalı mankenin 2 aylık kızının yanında bulunan cesedinin, kafa derisinin yüzüldüğü, sağ kulağının koparıldığı ve vücudundaki bütün kanın akıtıldığı ifade edildi. Ayrıca çenesinde de ısırık izleri tespit edildi.

Raporda kan kaybı, kadının birinci ölüm sebebi olarak; kafasına sert bir cisimle vurulması da ikinci ölüm sebebi olarak belirtildi.

Olayla ilgili suçlanan isim, vahşice öldürülen kadının 36 yaşındaki sevgilisi ve çocuğunun babası Blake Leibel. Kanadalı bir emlak zengininin oğlu Leibel, film yönetmeni ve çizgi roman yazarı. Yazdığı ‘Syndrome' (Sendrom) isimli kitapta, boğaz kesen ve kurbanlarının kanını akıtan bir seri katil yer alıyor. Suçlu bulunması halinde idam cezası alabilecek olan Leibel, iddiaları reddediyor.