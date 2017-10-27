Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107624
ALTIN
156.048
DOLAR
3.8264
STERLİN
4.9995
EURO
4.4485
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
27 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Ekim 2017 Yeni Alanya...
27 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
27 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

'Hayatım kapıyı kıracaklar ne olur aç'

Adana'da 1.5 yıl önce annesi beynindeki tümörden dolayı hayatını kaybedince psikolojisi bozulduğu iddia edilen kadın, evin kapısını kilitleyip açmayınca kocası telefonda yalvardı. Kadın ikna edilemeyince kapı kırılarak içeri girildi

'Hayatım kapıyı kıracaklar ne olur aç'

Adana'da 1.5 yıl önce annesi beynindeki tümörden dolayı hayatını kaybedince psikolojisi bozulduğu iddia edilen kadın, evin kapısını kilitleyip açmayınca kocası telefonda yalvardı. Kadın ikna edilemeyince kapı kırılarak içeri girildi

27 Ekim 2017 Cuma 11:47
'Hayatım kapıyı kıracaklar ne olur aç'
banner404

SEYHAN ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kerem F., 6 yıl önce Nilay F. ile evlendi. Evliliklerinde hiç problem yokken 1.5 yıl önce Nilay F.'nin annesi beyin tümöründen hayatını kaybetti. Bu durumu kabullenemeyen Nilay F.'nin psikolojisi bozulunca tedavi görmeye başladı. Dün eşinde farklı bir durum fark eden eşi hastaneye götürmek istedi. Bunu kabul etmeyen genç kadın kendini eve kilitledi. Ne yaptıysa bir türlü kapıyı açtıramayan koca, eşinin kendisine bir şey yapmasından korkarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

EŞİ YALVARDI AMA KAPIYI AÇMADI

Ancak genç kadın gelen polise de kapıyı açmadı. Kerem F. eşini telefonla arayıp dakikalarca yalvardı ancak kadını ikna edemedi. Polis bunun üzerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine ekipler gelip kapıyı kırıp açmak istedi. Önce koca genç kadına seslenip "hayatım bak kapıyı kıracaklar ne olur kapıyı aç, senin iyileşmen için senin için çabalıyoruz" dedi. Ancak buna rağmen genç kadın kapıyı açmadı. 

Polis de kadınla konuşup ikna edemeyince itfaiye ekipleri önce demir kapıyı kesti. Ekipler ahşap kapıyı açmak isterken kadın tepki göstererek kapıyı kendisi açtı, ardından kendini evin bir başka odasına kilitledi. Uzun uğraşlardan sonra ikna olan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da akıllara durgunluk veren manav hırsızlığı
Alanya'da akıllara durgunluk veren manav hırsızlığı
Antalya’da silahlı şahıs paniği
Antalya’da silahlı şahıs paniği
Teröristlere ilaç gönderen FETÖ'cü başhekime istenen ceza belli oldu
Teröristlere ilaç gönderen FETÖ'cü başhekime istenen ceza belli oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim