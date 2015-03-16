Hava yastığı hayatını kurtardı

KAZA , İstanbul yolu Dürdane Rampası’nda meydana geldi. Gemlik’ten Bursa istikametine giden 16 ZA 049 plakalı araç sürücüsü İzzet Eren (35), kaygan yolda aracıyla 3 takla attıktan sonra orta refüjün içine düştü. Kaza esnasında hava yastığının açılması ve emniyet kemerinin takılı olması, sürücü İzzet Eren’in hayatını kurtardı. Yaralı olarak ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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