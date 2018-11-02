Hatice'den 5 gün sonra acı haber

Manavgat'ta kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan Hatice İnal (35) kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti

Hatice'den 5 gün sonra acı haber
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KAZA 28 Ekim Pazar akşamı Sarılar Cumhuriyet Caddesi Çakalderesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice İnal'ın kullandığı plakasız motosiklet ile S.K.’nın kullandığı 07 JB 848 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hatice İnal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Hatice İnal yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 
Hatice İnal'dan acı haber bu sabah saatlerinde geldi. Genç kadın 5 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 23:18
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