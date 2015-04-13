Hastanede dedikodu kavgası

Edinilen bilgiye göre, Niğde Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda hastanede taşeron firmada çalışan A.S., kendi hakkında konuştuğunu iddia ettiği Senem Çavuşoğlu'na röntgen odasında nöbet tuttuğu sırada saldırdı. Kavga sesine gelen diğer sağlık çalışanları kavgayı büyümeden ayırırken, neye uğradığını şaşıran Çavuşoğlu, yüzünden ve kollarından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Çavuşoğlu, kendisini darp eden A.S.’den şikayetçi oldu.

Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, yaptığı açıklama ile olayı kınadı. Özer, "Niğde Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi arkadaşımız Senem Çavuşoğlu nöbet esnasında adeta bir partinin militanları gibi hareket eden taşeron firma çalışanı tarafından görevi başında saldırıya uğramıştır. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce idare ve adli makamlarca cezalandırılmasını istiyoruz. Konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Arkadaşımıza gerçekleştirilen saldırıyı nefretle kınıyoruz" dedi.