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Hastanede cinayet gözaltısı

SEFAKÖY’de metrobüs köprüsü altında bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Gürkan Aras’ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Mehmet A., gözaltına alındı

Hastanede cinayet gözaltısı

SEFAKÖY’de metrobüs köprüsü altında bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Gürkan Aras’ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Mehmet A., gözaltına alındı

16 Mart 2018 Cuma 08:15
Hastanede cinayet gözaltısı
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GEÇEN pazartesi akşamı meydana gelen olayda özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden mezun Gürkan Aras, olumlu geçen iş görüşmesinin ardından Beylikdüzü’nden dönerken Sefaköy metrobüs köprüsü altında kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Gürkan Aras’ın ailesi olayın bölgeyi mesken tutan tinerciler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişlerdi. Saldırı günü kalçasında ve sırtındaki bıçak yaraları ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Mehmet A. olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 

KAN İZLERİ İNCELENECEK
Daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan poliste kaydı bulunan Mehmet A.’nın, cinayet işlediği yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek başka bir yerde tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandığını söylediği öğrenildi. Polis olay yerinden alınan kan örnekleri ile şüpheliden alınan örnekleri karşılaştıracak. Ayrıca bölgedeki tüm kameraların incelendiği öğrenildi. Şüpheli tedavisinin tamamlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınacak. 

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:40
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