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Hasta yakını, "Gürültü yapmayın" diyen erkek hemşirenin burnunu kırdı!

Gürültü yaptıkları için hasta yakınını uyaran erkek hemşire, saldırıya uğradı. 28 yaşındaki hemşirenin burnu kırıldı

Hasta yakını, "Gürültü yapmayın" diyen erkek hemşirenin burnunu kırdı!

Gürültü yaptıkları için hasta yakınını uyaran erkek hemşire, saldırıya uğradı. 28 yaşındaki hemşirenin burnu kırıldı

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:12
Hasta yakını, "Gürültü yapmayın" diyen erkek hemşirenin burnunu kırdı!
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SAĞLIK görevlilerine şiddet son bulmuyor. Bu kez saldırının nedeni gürültü için yapılan uyarı...

KENDİ ARALARINDA TARTIŞAN HASTA YAKINLARINI UYARDI

Olay, dün akşam saatlerinde Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Yatan hastaların servisinde görevli erkek hemşire Abdulaziz Bilik, yüksek ses geldiği için girdiği odada kendi aralarında tartışan hasta yakınlarını uyardı. Bu sırada Bilik ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı.

HASTA YAKINI ELİNDEKİ ANAHTARLIKLA HEMŞİRENİN BURNUNA VURDU

Tartışma sırasında odada yatan çocuk hastanın dayısı olduğu belirtilen A.T., cebindeki anahtarlığı avuçlayıp görevli Abdulaziz Bilik'e yumruk attı.

ERKEK HEMŞİRENİN BURNU KIRILDI, 8 DİKİŞ ATILDI

Görevlileri tarafından ayrılan taraflardan erkek hemşire Abdulaziz Bilik'in yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı belirlendi. Derisinin de soyulduğu burnuna 8 dikiş açılan Abdulaziz Bilik, iş göremez raporu alarak hasta yakını A.T.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine hasta yakını A.T., polis tarafından gözaltına alındı.

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