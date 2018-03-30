Hareketli dakikalar... Silahlı çatışma...

BEYOĞLU'NDA dün akşam saat 22:00 sıralarında arka arkaya silah sesleri duyuldu. Kaptan Paşa Mahallesi, Yay Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çatışma çıktı. Olaya karıştığı ileri sürülen ve yaralanan B.D. adlı kişi arkadaşlarının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat Timleri’nin de çevre güvenliği aldığı bölgede sokağın her yerinde mermi kovanları bulundu. Çatışma alanının geniş olmasından dolayı polis ekipleri, Yay Sokak ve Yay Geçidi Sokağı’nı araç ve yaya trafiğine kapattı. İki sokakta da çok sayıda boş kovan bulundu.

ARAÇLAR İSABET ALDI

Çatışma anında sokakta bulunan bir çok araç isabet aldı. Otomobilin bagaj bölümünden isabet alan Adem Karalı yaşadıklarını anlattı. Karalı, olay yerinde silahlı 4-5 kişinin olduğunu belirterek, "Bir anda oldu olay. Tam kardeşimi indiriyordum sokağın başında. Arabadan iner inmez çatışma başladı. Arabanın sağında solunda 5-6 kişi vardı, silahlı. Yüzlerini göremedim. 3 tanesi bu tarafa kaçtı. Bizde tam ortada kalınca gaza bastım kaçtım. Araç arkadan isabet aldı. Mermi tam biraderle benim aramadaki koltukta kaldı. Yaralı falan görmedim" dedi.

'HAVAİ FİŞEK ATIYORLAR ZANNETTİLER''

Mahalle sakinleri arka arkaya duyulan silah seslerini önce havai fişek sesine benzettiler. Dışarı çıktıklarındaysa büyük bir çatışmanın yaşandığını gördüler. Çatışmanın etkisiyle gözleri dolan bir sokak sakini olayın anlatırken göz yaşlarına hakim olamayarak, "Yatıyordum birden bire pat pat diye sesler geldi. Havai fişek atıyorlar zannettim. Bu kadar olmaz ki ya. İnsanlık diye bir şey kalmadı" dedi.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmanın ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları anlaşılan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çatışmada yaralanan B.D.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.