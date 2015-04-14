Hareket halinde otomobil alev aldı

Edinilen bilgiye göre, R.B. (65) yönetimindeki otomobilin Sungurlu Çingiller Köy yolunun 1. kilometresinde motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden R.B. hemen otomobilini yolun sağ tarafına çekerek, araçtan dışarı çıktı. R.B. ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle kendisi yapmaya çalıştı ancak yangını söndüremedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangını söndürdü.

Yangından sonra otomobil kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.