Hapis cezasıyla aranırken polisin otomobilini kundakladı

OLAY, dün saat 23.30 sıralarında, Efeler İlçesi Girne Mahallesi 2157 Sokak’ta meydana geldi. Hakkında ’mala zarar verme’ suçundan 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz’ın park halindeki otomobilini, bilinmeyen bir nedenle molotofkokteyli atarak kundakladı.

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