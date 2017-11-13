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Hapis cezasıyla aranırken polisin otomobilini kundakladı

Aydın'da 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken bir polisin otomobilini molotofkokteyli atarak kundaklayan İsa Yaşar (29) yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar, tutuklandı

Hapis cezasıyla aranırken polisin otomobilini kundakladı

Aydın'da 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken bir polisin otomobilini molotofkokteyli atarak kundaklayan İsa Yaşar (29) yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar, tutuklandı

13 Kasım 2017 Pazartesi 17:53
Hapis cezasıyla aranırken polisin otomobilini kundakladı
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OLAY, dün saat 23.30 sıralarında, Efeler İlçesi Girne Mahallesi 2157 Sokak’ta meydana geldi. Hakkında ’mala zarar verme’ suçundan 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz’ın park halindeki otomobilini, bilinmeyen bir nedenle molotofkokteyli atarak kundakladı.

İsa Yaşar, geldiği otomobille kaçarken, yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Şüphelinin kimliğini tespit ederek peşine düşen ekipler, Yaşar’ı sabah saatlerinde yakaladı. Emniyete getirilen İsa Yaşar, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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AydınHapis CezasıKundaklama
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