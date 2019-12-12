Halk pazarında park halindeyken yanan kamyonet, paniğe neden oldu
Antalya’da halk pazarında park halindeki kamyonette çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
ASAYİŞ 12.12.2019, 15:30
YANGIN, Meltem Mahallesi’ndeki halk pazarında 14.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazara gelen bir vatandaşın park halindeki açık kasa kamyonetinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine araç sahibi ve diğer vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, vatandaşların müdahalesi sonucu söndürülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, araç ve çevre güvenliğini kontrol etti.
Yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.
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