Halk otobüsü sürücüsünden, 13 yaşındaki kıza cinsel istismar

ARİFİYE'DE özel halk otobüsü nde şoförlük yapan Ş.D., ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismar da bulunduğu iddiasıyla 21 Ekim'de gözaltına alındı. Arifiye ve kent merkezi arasında yolcu taşıyan otobüslerde çalıştığı öğrenilen Ş.D., emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Olay günü küçük kızın tabletini satmak için kendisinden yardım istediğini ve sonrasında özel aracıyla Adapazarı merkeze getirdiğini öne süren Ş.D., tablet para etmeyince kızı ilçeye geri getirip bıraktığını söyledi. Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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