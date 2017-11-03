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Halk otobüsü sürücüsünden, 13 yaşındaki kıza cinsel istismar

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsü Ş.D., 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Halk otobüsü sürücüsünden, 13 yaşındaki kıza cinsel istismar

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsü Ş.D., 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

03 Kasım 2017 Cuma 18:51
Halk otobüsü sürücüsünden, 13 yaşındaki kıza cinsel istismar
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ARİFİYE'DE özel halk otobüsünde şoförlük yapan Ş.D., ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 21 Ekim'de gözaltına alındı.
Arifiye ve kent merkezi arasında yolcu taşıyan otobüslerde çalıştığı öğrenilen Ş.D., emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi.
Olay günü küçük kızın tabletini satmak için kendisinden yardım istediğini ve sonrasında özel aracıyla Adapazarı merkeze getirdiğini öne süren Ş.D., tablet para etmeyince kızı ilçeye geri getirip bıraktığını söyledi.
Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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