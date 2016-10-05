Hadim'de feci kaza: 2 ölü

İDDİAYA göre, Alanya’nın Beyreli Mahallesi’nden Hadim'e araçla seyreden Hasan Aksoy ve Tevfik Turan'ın bulundukları araç, sabah saatlerinde Hadim-Karabük Mevkii'nde ters yoldan gelen bir araçla çarpıştı. Kazada her ikisi de akraba oldukları öğrenilen Aksoy ve Turan yaşamlarını yitirdiler. Aksoy'un ailesiyle birlikte Aliefendi Mahallesi'nde, Turan'ın ise Beyreli'de yaşadığı öğrenildi. Aksoy ve Turan, bugün Gevne Yaylası'nda toprağa verilecekler.

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