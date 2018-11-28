Hacet'te uyuşturucu evi

Hacet Mahallesi'nde bir senedir kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmeyi bekleyen 5 katlı metruk bir binanın, uyuşturucu ve sentetik madde kullanan kimliği meçhul kişiler tarafından zapt edildiği ileri sürülüyor

Hacet'te uyuşturucu evi
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HACET Mahallesi'nde bir senedir kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmeyi bekleyen 5 katlı metruk bir binanın, uyuşturucu ve sentetik madde kullanan kimliği meçhul kişiler tarafından zapt edildiği ileri sürülüyor.Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV, tehlikeli ve bölge halkının tepkisini çeken binaya girerek mahallelinin yaşadığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Muhabirlerin zemin katta onlarca bali kutusuna rastlaması ise objektiflere işte böyle yansıdı. Terk edilmiş binanın 4. katında ise şahsa ait özel eşyalar gözlemlenirken, yaşları bir hayli küçük çocuklar ise içeride ne olduğunu merak edip binaya girdiklerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kendilerine bıçak gösterildiğini iddia ettiler.

Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde

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