Haber alınamıyordu! Alanya Cikcilli'deki evinde ölü bulundu!

OLAY, dün akşam saatlerinde Cikcilli Mahallesi 102 Sokak’ta bulanan Ertekinler Sitesi’ndeki bir dairede meydana geldi. Hollanda vatandaşı Herman Fritsjan Van Voor Thuizen’den (72), bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, savcılık izniyle Thuizen’nin dairesinin kapısı çilingir vasıtasıyla açılarak içeri girdi. Ekipler, yerleşik Hollandalı 'yı yerde cansız vaziyette buldu. Hollandalı Herman cesedi savcılıkca incelendikten sonra Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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