Güvercin hırsızları yakalandı

OLAY İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Ramazan K.'ye ait iş yerinin deposundan 89 adet güvencin çalındı. Olay polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu olayla ilgili H.T.(22), B.K.(18), E.C.(28) ve İ.A.(17) yakalanarak gözaltına alındılar.

Çalıntı güvercinlerden 57 adedi E.C.'nin evinde ele geçti. Ele geçen güvercinler sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.