Güvercin hırsızları yakalandı

09 Mart 2015 Pazartesi 18:07
OLAY İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Ramazan K.'ye ait iş yerinin deposundan 89 adet güvencin çalındı. Olay polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu olayla ilgili H.T.(22), B.K.(18), E.C.(28) ve İ.A.(17) yakalanarak gözaltına alındılar.
Çalıntı güvercinlerden 57 adedi E.C.'nin evinde ele geçti. Ele geçen güvercinler sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 09.03.2015 17:11