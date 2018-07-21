Güreşler öncesi Gökbel’deki kurşun için 2 gün önce uyardı

DÜN gece Gökbel Yaylası’nda meydana gelen maganda kurşunu olayının yankıları tüm hızıyla sürüyor. Olayla ilgili araştırmalar devam ettikçe ilginç olaylar da gün yüzüne çıkıyor. Kurşunlama olayından 2 gün önce İsmail Er’in Alanya Belediyesi Çözüm Masası’nın facebook sayfasından, Gökbel’de geçtiğimiz yıllarda da yaşanan silah olaylarından yola çıkarak yaptığı uyarı ortaya çıktı.

İsmail Er isimli vatandaş Çözüm Masası’nın facebook sayfasına “Gökbel yağlı pehlivan güreşleri Alanyamız açısından çok önemli bir organizasyon Adem başkanı ve ekibini bir kez daha kutlarım. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iştirak edeceğiz inşallah. Lakin bu güzel organizasyona silahlı magandalar, kendilerini akrobat zanneden tıfıl motosiklet sürücüleri ve müziğin sesini sona kadar açınca tüm dikkatleri üzerine çektiğini zanneden zavallılar büyük gölge düşürüyor. Alanyamızın prestijine ve bu güzel organizasyonun ehemmiyetine gölge düşürüyor. Sizlerden ricam gerek zabıta birimlerine, gerek güvenliği sağlayan diğer kolluk kuvvetlerine gerekli talimatı verip, bunların önüne geçilmesi” yazdı ve yetkilileri uyardı. Ancak dün gece yaşanan talihsiz olayın önüne geçilemedi.

Ayrıca Yeni Alanya gazetesinin edindiği bilgilere göre, Alanya Belediyesi’nin jandarmadan cumartesi ve Pazar günü için destek istediği, o nedenle jandarmanın Cuma gecesi yaşanan güvenlik zafiyeti için sorumluluk kabul etmediği yönünde.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, dün gece, saat 00.00 sıralarında Alanya’nın Gökbel Yaylası’nda 14’üncüsü düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin yapıldığı yerde meydana geldi. Kurduğu standa su satışı yapan Erhan Uğur Kutu (29), havaya tabancayla açılan ateş sırasında seken kurşun lardan biri kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Uğurkutu’nun baygınlık geçirerek yere yığıldığı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Şenlik sorumlusu Yusuf Akın tarafından araca alınan Kutu, Kuşyuvası mevkiindeki ambulansa götürüldü. Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınan Kutu, burada dan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek, tedaviye alındı. Uğurkutu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Alanya İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 13:20