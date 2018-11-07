Günün en iğrenç haberi! 20 öğrencisine öğretmen masasında istismar

Sınıf öğretmeni öğretmen masasında 20 öğrencisine cinsel istirmarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı

Günün en iğrenç haberi! 20 öğrencisine öğretmen masasında istismar
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GÜNÜN en iğrenç haberi Antalya'dan geldi. Devlet okulunda görev yapan bir 4. sınıf öğretmeni yaşları 9 ila 10 yaş arasında değişen 20 öğrenciye cisel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
Cinsel istirmar olayının öğretmen masasında yaşandığını iddia eden öğrencileri kimseye söylememeleri için korkutan sınıf öğretmeninin daha öncede başka okullarda benzeri suçlardan soruşturma geçirdiği öğrenildi. Olay yapılan şikayet üzerine ortaya çıktı.

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