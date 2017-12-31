Günübirlik rezidansın 3'üncü katından düşüp öldü, sevgilisi kaçtı!

İSTANBUL'UN Esenyurt ilçesinde 18 yaşında genç bir kız erkek arkadaşıyla kaldığı, günü birlik bir rezidansın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Buket Şişek isimli genç kızın düşüşünün, atmamı yoksa atlamamı olduğunu belirlemek için çalışma başlatan polis, kendisini hastaneye bırakarak kaçan erkek arkadaşını arıyor.

UYUŞTURUCU ALANA GENÇ KIZ, 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Dün meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Buket Şişek erkek arkadaşıyla günübirlik kiraladıkları bir rezidansın 3. katında geceyi birlikte geçirdi. Gece birlikte uyuşturucu aldıkları belirlenen çiftten, 18 yaşındaki genç kız sabaha karşı kaldıkları 3'üncü kattaki dairenin penceresinden sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü.

SEVGİLİSİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI, KURTARILAMADI

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; ağır yaralanan Buket Şişek'i erkek arkadaşı bir hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu genç kızın uyuşturucu kullandığının tespit edildiği öğrenildi.

POLİS, KAÇAN SEVGİLİYİ ARIYOR

Olayın ardından soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşındaki Buket Şişek'in düşme sebebini araştırırken, aynı dairede kaldığı ve olay sonrası kendisini hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen arkadaşını yakalamaya çalışıyor.