İSTANBUL Bahçelievler'deki günlük kiralık dairede parçalanmış kadın cesedi bulundu. Günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından yayılan kötü kokular üzerine apartman sakinleri şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun yayıldığı daireye girdi. İçeride yapılan incelemede çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi olduğu fark edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

TAKSİYLE GETİRİLMİŞ

Olayı araştıran ekipler, kadının başka yerden taksi ile bavul içinde günlük kiralık daireye getirildiği bilgisine ulaştı.



"ÇOK VAHŞİCE"



Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı anlatan bina sakini, "Ceset bir haftadır oradaymış. İncelemeler dün akşamdan sabah 05.00'a kadar sürdü. Ölen kişi, 24 -25 yaşlarında kadınmış. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Çok vahşice" diye konuştu. Polisin daireyi kiraya veren kişiye ulaşmak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi