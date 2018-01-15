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Günlerdir kayıp olan iş adamının cesedine ulaşıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12 gün önce kayıp olduğu gerekçesi ile aranan işadamı Ali Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir kayıp olan iş adamının cesedine ulaşıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12 gün önce kayıp olduğu gerekçesi ile aranan işadamı Ali Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:52
Günlerdir kayıp olan iş adamının cesedine ulaşıldı!
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İŞADAMININ kaybolmadığı, ortağı tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Önceki gün intihar girişiminde bulunan M.Ö.'nün cinayeti itiraf etmesi üzerine belirttiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, Ali Özdemir'in çalılıklar arasına atılmış cesedini buldu. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga getirildi.

Uzun yıllardan bu yana Bodrum iş hayatının içerisinde olan ve Bitez'de faaliyet gösteren bir işletmenin ortaklarından Ali Özdemir, 12 gün önce sabah saatlerinde ortadan kaybolmuştu.

Yakınları cumartesi akşamına kadar bekleyip, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca kayıp olduğu yönünde emniyete başvurmuştu. Emniyet güçleri ve AKUT ekipleri tarafından günlerdir aranan Ali Özdemir bulunamamıştı. Önceki gün Ali Özdemir'in ortağı M.Ö.'nün intihar girişiminde bulunmasının ardından polis ekipleri M.Ö.'yü sorguya aldı.

Dünyaca ünlü Beach Club'ın işletmecisi günlerdir kayıp
 Sorgusunda ortağını öldürdüğünü itiraf eden M.Ö.'nün cesedi de bir yere sakladığı öğrenildi. Cesedin, Bodrum'a bağlı Göbeklitepe mevkiinde olduğunu belirten şüpheli M.Ö.'nün ifadesi üzerine bölgede arama yapan güvenlik güçleri, Özdemir'in cansız bedenini çalılıklar arasında buldu.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan sır dolu cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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Iş AdamıCesetCinayetMuğlaBodrumIşadamı Ali Özdemir
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