Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi'nde oturan Alper Çakır'dan 4 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi.



Pazartesi akşam saatlerinde Çakır'ın evine giden polis ekipleri, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Savcılık kararıyla kapıyı kırarak eve giren ekipler, Alper Çakır'ı yerde hareketsiz buldu.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Alper Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemenin ardından Çakır'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 18:17