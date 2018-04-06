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Gündoğmuş'ta zimmetine para geçiren İcra Müdürü tutuklandı 

Gündoğmuş Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü ve İcra Müdürü olarak görev yapan A.H'nin 'Zimmet' iddiasıyla tutuklandığı bildirildi

Gündoğmuş'ta zimmetine para geçiren İcra Müdürü tutuklandı 

Gündoğmuş Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü ve İcra Müdürü olarak görev yapan A.H'nin 'Zimmet' iddiasıyla tutuklandığı bildirildi

06 Nisan 2018 Cuma 18:19
Gündoğmuş'ta zimmetine para geçiren İcra Müdürü tutuklandı 
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ALANYA'NIN komşusu Gündoğmuş ilçesi, bir zimmet iddiasıyla çalkalanıyor. 
Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş Adliyesi'nde hem Yazı İşleri Müdürü, hem de İcra Müdürü olarak görev yapan A.H'ye zimmet iddiasıyla yaklaşık iki ay önce görevden el çektirildi. Yaklaşık iki aydır hakkında soruşturma süren A.H. dün akşam evinde gözaltına alındı. A.H, bugün adliyedeki işlemlerinin ardından 'Zimmete para geçirmek' iddiasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 19:04
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