Gündoğmuş'ta zimmetine para geçiren İcra Müdürü tutuklandı 

ALANYA'NIN komşusu Gündoğmuş ilçesi, bir zimmet iddiasıyla çalkalanıyor.
Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş Adliyesi'nde hem Yazı İşleri Müdürü, hem de İcra Müdürü olarak görev yapan A.H'ye zimmet iddiasıyla yaklaşık iki ay önce görevden el çektirildi. Yaklaşık iki aydır hakkında soruşturma süren A.H. dün akşam evinde gözaltına alındı. A.H, bugün adliyedeki işlemlerinin ardından 'Zimmete para geçirmek' iddiasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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