Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107886
ALTIN
151.456
DOLAR
3.6675
STERLİN
4.8287
EURO
4.3256
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Gülçin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katilleriyle buluşmuş

Aydın'ın Didim İlçesi'nde, öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık cinayetiyle ilgili 5 kişi tutuklandı. Dolandırıcılıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Kanık'ın ise Yunan adalarına yasa dışı geçiş için katil zanlılarıyla temas kurduğu ortaya çıktı

Gülçin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katilleriyle buluşmuş

Aydın'ın Didim İlçesi'nde, öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık cinayetiyle ilgili 5 kişi tutuklandı. Dolandırıcılıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Kanık'ın ise Yunan adalarına yasa dışı geçiş için katil zanlılarıyla temas kurduğu ortaya çıktı

19 Ekim 2017 Perşembe 11:05
Gülçin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katilleriyle buluşmuş
banner404

GEÇEN 7 Ekim Cumartesi günü Çamlı Mahallesi Manastır Koyu Mevkii'nden geçen vatandaşlar, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kanık'ın, bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına katıldığı öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan E.D., S.Ç., M.K. (41) ve oğulları G.K. (17) ile Y.K. (16) dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KATİL ZANLILARIYLA ANLAŞMIŞ

Öldürülen Kanık'ın butik işlettiği öğrenilirken, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçiyle hakkında şikayette bulunulduğu, konuyla ilgili dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kanık'ın, hapse girmemek için Türkiye'den kaçmak amacıyla yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen cinayet zanlılarıyla anlaştığının belirlendiği öğrenildi. Kanık'ın para karşılığı anlaştığı bu kişilerce boğulduğu, ardından tanınmaması için makilik alanda cesedinin ateşe verildiği belirtildi. Zanlıların suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AydınDidimEylem Gülçin KanıkKatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da 55 yaşındaki hamal uyuşturucudan tutuklandı
Alanya'da 55 yaşındaki hamal uyuşturucudan tutuklandı
TIR'la çarpışıp ikiye bölünen araçtan sağ kurtulmayı başardı!
TIR'la çarpışıp ikiye bölünen araçtan sağ kurtulmayı başardı!
Yazdığı notta korktuğu başına geldi, çarşafla kaçarken yere çakıldı
Yazdığı notta korktuğu başına geldi, çarşafla kaçarken yere çakıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim