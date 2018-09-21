Gruplar arasındaki kavgada jandarma astsubay yaralandı

OLAY, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı cadde üzerinde karşılıklı seyir halinde olan kamyonette bulunan ve isimleri henüz açıklanmayan şahıslar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Toros İlkokulu önünde yaşanan tartışmanın ardından Şelale istikametinden gelen kamyonette bulunan bir şüpheli, silahını çekerek diğer kamyonetteki 2 şahsa ateş ederken, karşısındakiler de ona taş atarak cevap verdi. Kurşunlardan bir tanesi o anda çocuğuyla birlikte fırına ekmek almaya gitmekte olan ve Akseki Jandarma Tabur komutanlığında görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş T.S.'ye isabet etti. Sırtından yaralanan ve ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Jandarma Astsubay Çavuş T.S.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından her iki tarafta kamyonetlerine binerek olay yerinden kaçarken, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan kamyonetleri ve olaya karışanları bulmak için çalışma başlattı. Olaya karışan şahıslar kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.