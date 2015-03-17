Grip şikayetiyle iki günde dört doktora giden çiftçi öldü

Döşemealtı'nın Çığlık mahallesinde çiftçilikle uğraşan bir çocuk babası Murat İ., iki gün önce gribal enfeksiyon şikayeti ile önce aile doktoruna başvurdu. Aile doktoru, akciğer filmi çektirmesi gerektiğini söyledi. Rahatsızlığı artan Murat İ., aynı gün akşam saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvurdu ancak kalabalık nedeniyle muayene olamadı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Cumartesi günü sabaha karşı rahatsızlığı artan Murat İ, bu kez Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat etti. Buradaki tedavisinin ardından tekrar eve dönen Murat İ, rahatsızlığı devam edince özel bir hastanenin dahiliye bölümüne başvurdu. Akciğer filmi çekilen Murat İ'nin hastaneye yatması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Atatürk Devlet Hastanesi'ne yatırılan Murat İ, akciğerlerdeki tahribat nedeniyle yoğun bakıma alındı. Cumartesi öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınan Murat İ, bir gün sonra hayatını kaybedip Çığlık Mahallesi Mezarlığında toprağa verilirken, kesin ölüm nedeninin Ankara Hıfzıssıhha'dan gelecek tahlil sonucuyla belirleneceği kaydedildi.

"DOKTORLAR DOMUZ GRİBİNDEN ŞÜPHELENDİ"