Gözaltındaki Alanya EAH başhekimi adliyede

TAŞBAŞ ve eşinin 5 gün süren sorgularının ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildikleri öğrenildi. Adliyede önce eşinin sorgulandığı, Taşbaş'ın sorgusu için beklediği belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş'ın evine 31 Ekim Çarşamba sabahı saat 04.00 sıralarında baskın yapmıştı. Operasyonda, Prof. Dr. Taşbaş ve eşi diş hekimi Ayşe T. gözaltına alınmıştı. Taşbaş ve eşi, sorguları için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Prof. Dr. Taşbaş’ın evinde ve hastanedeki odasında aramalar yapılmış, Taşbaş'ın Kosova’da FETÖ’ye bağlı bir okulda öğretim üyeliği yaptığı ve FETÖ'nün bankasında hesabı olduğu iddia edilmişti.



Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 13:53