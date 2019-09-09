Görüntü Antalya'dan! Servis şoförü fark edip telefona sarıldı
Antalya-Burdur karayolunun 20. kilometresinde alkolü fazla kaçırdığı tespit edilen kadın, kaldırımda sızıp kaldı.
ANTALYA'DA alkol aldığı iddia edilen bir kadın, şehirlerarası yoldaki köprülü kavşağın kaldırımında sızıp kaldı. Kendisini fark edip duran şoförün ikazlarına yanıt vermeyen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu uyandırıldı.
SERVİS ŞOFÖRÜ FARK ETTİ
Olay, Antalya- Burdur karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Antalya istikametine aracıyla gitmekte olan servis şoförü Orhan Tuna, kavşağa geldiği sırada köprüden geçerken bir kadının kaldırımda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.
OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ UYANDIRDI
Aracını durduran Tuna, yanında alkol kutularının bulunduğu kadına seslenmesine karşın cevap alamadı. Tuna bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını uyandırdı.
TEPKİ GÖSTERDİ
Sağlık ekiplerine tepki gösteren kadın, ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:23
|Yatsı
|20:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0