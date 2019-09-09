Görüntü Antalya'dan! Servis şoförü fark edip telefona sarıldı

ANTALYA'DA alkol aldığı iddia edilen bir kadın, şehirlerarası yoldaki köprülü kavşağın kaldırımında sızıp kaldı. Kendisini fark edip duran şoförün ikazlarına yanıt vermeyen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu uyandırıldı.

SERVİS ŞOFÖRÜ FARK ETTİ

Olay, Antalya- Burdur karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Antalya istikametine aracıyla gitmekte olan servis şoförü Orhan Tuna, kavşağa geldiği sırada köprüden geçerken bir kadının kaldırımda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ UYANDIRDI

Aracını durduran Tuna, yanında alkol kutularının bulunduğu kadına seslenmesine karşın cevap alamadı. Tuna bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını uyandırdı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Sağlık ekiplerine tepki gösteren kadın, ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.