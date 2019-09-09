banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Görüntü Antalya'dan! Servis şoförü fark edip telefona sarıldı

Antalya-Burdur karayolunun 20. kilometresinde alkolü fazla kaçırdığı tespit edilen kadın, kaldırımda sızıp kaldı.

ASAYİŞ 09.09.2019, 10:59
Görüntü Antalya'dan! Servis şoförü fark edip telefona sarıldı
banner404

ANTALYA'DA alkol aldığı iddia edilen bir kadın, şehirlerarası yoldaki köprülü kavşağın kaldırımında sızıp kaldı. Kendisini fark edip duran şoförün ikazlarına yanıt vermeyen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu uyandırıldı.

SERVİS ŞOFÖRÜ FARK ETTİ

Olay, Antalya- Burdur karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Antalya istikametine aracıyla gitmekte olan servis şoförü Orhan Tuna, kavşağa geldiği sırada köprüden geçerken bir kadının kaldırımda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ UYANDIRDI

Aracını durduran Tuna, yanında alkol kutularının bulunduğu kadına seslenmesine karşın cevap alamadı. Tuna bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını uyandırdı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Sağlık ekiplerine tepki gösteren kadın, ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

#Antalya #Antalya- Burdur
Yorumlar (0)
33°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:27
Öğle 13:00
İkindi 16:34
Akşam 19:23
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545