Görenlere pes dedirtti! Alanya’da saman yüklü kamyon tehlikeye davetiye çıkardı

D-400 karayolunda Mersin istikametinden Çıplaklı Mahallesi’ne seyir halinde olan bir kamyonun üzerine yüklenen saman çuvalları adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasasında yüzlerce saman çuvalının yüklü olduğu kamyon, diğer sürücüler içinde tehlike oluşturdu. Kamyonuna aşırı derecede yüklediği samanlarla neredeyse 2 araçlık yer kaplayan sürücü, kendisini sollamak isteyen diğer araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Kamyonun her an devrilecek gibi durması da trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına yol açtı.