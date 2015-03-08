Görenler bagajdan çıkanlara inanamadı

İSLAHİYE İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazıklı Mahallesi'nde yaptığı yol denetiminde, şüphe üzerine Jbran Jned yönetimindeki Suriye plakalı otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, valiz ve poşetlerde 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ile otomobilde bulunan Mutassem Bella Naasan Al Yasein, sevk edildikleri adliyede, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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