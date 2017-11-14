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'Gömü var' diyerek dolandırmaya çalıştılar

İsviçre'de başlayan gömü hikayesi gözaltı ile bitti

'Gömü var' diyerek dolandırmaya çalıştılar

İsviçre'de başlayan gömü hikayesi gözaltı ile bitti

14 Kasım 2017 Salı 11:17
'Gömü var' diyerek dolandırmaya çalıştılar
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BALIKESİR'DE  meydana gelen olayda, 'gömü dolandırıcıları' yakayı ele verdi. Savaştepe ilçesinde çıkartılacak kıymetli bir gömünün olduğunu söyleyen dolandırıcılar 15 milyon TL vaat ettikleri vatandaştan 10 bin dolar teminat istedi. Kazı yaparken suçüstü yakalanan dolandırıcılar gözaltına alındı. 
  Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen olayda gömü dolandırıcılığı yapan 2 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Savaştepe'de hayvancılık yapan N.K., çiftliğinin yakınlarında 34 plakalı bir Otomobil ile karşılaştı. Araçtaki şahısların yanına gelerek yakınlarda gömü olduğunu söyleyen şüpheliler, N.K.'ye gömüyü beraber çıkartmayı teklif etti. Şüpheliler İsviçre'den bir harita satın aldıklarını ve haritanın Savaştepe'yi gösterdiğini söylerken, çıkartılacak değerli parçaların ise 45 milyon TL değerinde olduğunu söyledi. N.K.'den teminat olarak 10 bin dolar isteyen dolandırıcılar, kıymetli parçaların çıkartılmasından sonra 15 milyon TL'yi de N.K.'ye vermeyi teklif etti.
  define avcılarının dolandırıcı olduğunu anlayan N.K. yaşadığı olayı Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine anlattı. Şüpheliler Z.Y. ve B.U. akşam saatlerinde kazı yaparken gözaltına alındı. Topraktan ise tarihi eser süsü verilmiş 3 adet heykel çıktığı öğrenildi. Çömlek içine saklanan 'Meryem Ana' ve 'şövalye' figürlü heykellerin yepyeni olması dikkatlerden kaçmadı.
  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirIsviçreGömü
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