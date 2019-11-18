Gökbel Yaylası'nda korkutan kaza: 2 yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün saat 17.00 sıralarında 27 yaşındaki Mehmet Kütürüp yönetimindeki 07 ABS 816 plakalı otomobil Gökbel Yalınlı Taş Mahallesi'ne gelirken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafındaki kanala düşmesiyle otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olan 16 yaşındaki Ali Topal yaralandı. çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla ALKÜ Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.