Gökbel Yaylası'nda korkutan kaza: 2 yaralı
Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda seyir halinde gelen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobilin kanala düşmesi sonucu sürücü ile birlikte 16 yaşındaki çocuk yaralandı
ASAYİŞ 18.11.2019, 14:51
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün saat 17.00 sıralarında 27 yaşındaki Mehmet Kütürüp yönetimindeki 07 ABS 816 plakalı otomobil Gökbel Yalınlı Taş Mahallesi'ne gelirken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafındaki kanala düşmesiyle otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olan 16 yaşındaki Ali Topal yaralandı. çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla ALKÜ Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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